В Энергодаре отменили все мероприятия на 1 сентября из-за ударов ВСУ

Все праздничные мероприятия в Энергодаре, посвящённые Дню знаний, были отменены из-за обстрелов города со стороны украинской армии, передаёт ТАСС.

"Все мероприятия официально отменены", — сказали в пресс-службе военно-гражданской администрации.

С утра, 1 сентября, боевики ВСУ начали массированные удары по жилым кварталам города.