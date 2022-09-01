Все праздничные мероприятия в Энергодаре, посвящённые Дню знаний, были отменены из-за обстрелов города со стороны украинской армии, передаёт ТАСС.
"Все мероприятия официально отменены", — сказали в пресс-службе военно-гражданской администрации.
С утра, 1 сентября, боевики ВСУ начали массированные удары по жилым кварталам города.
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