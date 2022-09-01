Минобороны РФ: четыре снаряда ВСУ разорвались в 400 метрах от энергоблока ЗАЭС

В Министерстве обороны России сообщили, что четыре снаряда украинской армии разорвались в 400 метрах от первого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

"Украинские войска с 8.00 мск ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС", — заявили в ведомстве.