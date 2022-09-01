Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины продолжается круглосуточно.
В ночь на 1 сентября активные боевые действия начались в Харьковской области. По данным издания "Русская весна", на территории между Харьковом и Белгородом идут мощные позиционные бои с применением артиллерии, наносятся ракетные удары.
Жители приграничных районов РФ сообщили о ярких вспышках от взрывов и о дрожании стёкол в домах. Попытки ВСУ нанести удары пресекаются залпами ВС РФ.
Ранее также сообщалось о том, что бои идут в районе села Первомайское, где НМ ДНР удалось уничтожить укрепрайон противника.
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