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В ночь на 1 сентября начались позиционные бои между Харьковом и Белгородом

Силовые структуры

Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины продолжается круглосуточно.

В ночь на 1 сентября активные боевые действия начались в Харьковской области. По данным издания "Русская весна", на территории между Харьковом и Белгородом идут мощные позиционные бои с применением артиллерии, наносятся ракетные удары.

Жители приграничных районов РФ сообщили о ярких вспышках от взрывов и о дрожании стёкол в домах. Попытки ВСУ нанести удары пресекаются залпами ВС РФ.

Ранее также сообщалось о том, что бои идут в районе села Первомайское, где НМ ДНР удалось уничтожить укрепрайон противника.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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