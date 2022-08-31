11-й полк НМ ДНР в ходе наступления уничтожил укрепрайон ВСУ в Первомайском

ВС РФ и силы народных республик продолжают осуществлять наступление в рамках специальной военной операции на Украине.

НМ ДНР уничтожает укрепрайон ВСУ в Первомайском

Очередным боевым успехом защитников Донбасса стало уничтожение укрепрайона ВСУ в селе Первомайском. Сообщая об этом, издание "Русская весна" уточняет, что 11-й полк НМ ДНР в ходе атаки применил 240-мм самоходные миномёты 2С4 "Тюльпан" и реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град". Войска нанесли удары по укреплённым пунктам и складу с боекомплектом, в результате чего указанные цели были уничтожены. Источник публикует видеоролик, демонстрирующий работу НМ ДНР.

Ранее сообщалось, что нанесены ракетные удары по военным целям ВСУ в Харькове.