ВС РФ и силы народных республик продолжают осуществлять наступление в рамках специальной военной операции на Украине.
Очередным боевым успехом защитников Донбасса стало уничтожение укрепрайона ВСУ в селе Первомайском. Сообщая об этом, издание "Русская весна" уточняет, что 11-й полк НМ ДНР в ходе атаки применил 240-мм самоходные миномёты 2С4 "Тюльпан" и реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град". Войска нанесли удары по укреплённым пунктам и складу с боекомплектом, в результате чего указанные цели были уничтожены. Источник публикует видеоролик, демонстрирующий работу НМ ДНР.
Ранее сообщалось, что нанесены ракетные удары по военным целям ВСУ в Харькове.
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