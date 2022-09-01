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Минобороны РФ: украинский десант пытался захватить Запорожскую АЭС

Силовые структуры

Сегодня ранним утром, 1 сентября, группировка украинских диверсантов численность около 60 человек попыталась захватить Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает Минобороны России.

"Украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трёх километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции", — заявили в ведомстве.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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