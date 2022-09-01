Times: на Украине погиб британский врач-доброволец Крейг Макинтош

48-летний врач-доброволец из Великобритании Крейг Макинтош принимал участие в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает Times.

24 августа Макинтош попытался спасти раненого товарища и погиб в результате удара. Его сестра рассказала, что британец не мог быть военнослужащим на родине по состоянию здоровья, поэтому отправился на Украину в качестве добровольца.