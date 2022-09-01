За минувшие сутки боевики украинской армии 65 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики и выпустили по жилым кварталам 428 единиц боеприпасов. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов.
"За сутки представительство сообщало о 65 фактах ведения огня со стороны вооружённых формирований Украины... Выпустив 428 единиц различных боеприпасов", - заявили в Telegram-канале представительства.
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