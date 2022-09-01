Представители ДНР: боевики ВСУ за сутки выпустили 428 боеприпасов по республике

За минувшие сутки боевики украинской армии 65 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики и выпустили по жилым кварталам 428 единиц боеприпасов. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов.

"За сутки представительство сообщало о 65 фактах ведения огня со стороны вооружённых формирований Украины... Выпустив 428 единиц различных боеприпасов", - заявили в Telegram-канале представительства.