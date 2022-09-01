Рогов: пятый энергоблок Запорожской АЭС отключён из-за обстрелов ВСУ

Массированные обстрелы со стороны ВСУ привели к отключению пятого энергоблока на Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«По предварительной и пока неподтверждённой информации, из-за обстрелов террористов Зеленского на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок — сработала аварийная защита», — написал он в Telegram-канале.

Рогов также заявил, что повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ.