Массированные обстрелы со стороны ВСУ привели к отключению пятого энергоблока на Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«По предварительной и пока неподтверждённой информации, из-за обстрелов террористов Зеленского на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок — сработала аварийная защита», — написал он в Telegram-канале.
Рогов также заявил, что повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ.
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