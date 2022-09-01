Украинские войска в течение 15 минут нанесли удары по Донецку и Новобахмутовке, выпустив более 30 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров. Об этом заявило представительство Донецкой Народной Республики. Обстрелы были зафиксированы по населённым пунктам Нетайлово, Красногоровка.
В 8.40 обстрелу со стороны ВСУ подвергся посёлок Еленовка. Боевики выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
РИА Новости отмечает, что артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО.
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