ДНР: боевики ВСУ за 15 минут обстреляли Донецк, Еленовку, Новобахмутовку

Украинские войска в течение 15 минут нанесли удары по Донецку и Новобахмутовке, выпустив более 30 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров. Об этом заявило представительство Донецкой Народной Республики. Обстрелы были зафиксированы по населённым пунктам Нетайлово, Красногоровка.

В 8.40 обстрелу со стороны ВСУ подвергся посёлок Еленовка. Боевики выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.

РИА Новости отмечает, что артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО.