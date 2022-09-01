Украинские войска нанесли удары из трёх дронов-камикадзе по территории Запорожской АЭС. Все беспилотные аппараты были сбиты. Два из них попали на крышу учебного центра в регионе. В Минобороны России отметили, что разрушений в результате ударов нет.
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В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.