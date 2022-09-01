Минобороны РФ: три украинских дрона-камикадзе над Запорожской АЭС уничтожены

Украинские войска нанесли удары из трёх дронов-камикадзе по территории Запорожской АЭС. Все беспилотные аппараты были сбиты. Два из них попали на крышу учебного центра в регионе. В Минобороны России отметили, что разрушений в результате ударов нет.