Комплексы "Леер-3" подавили связь "противника" на учениях в Забайкалье

В Забайкальском крае специалисты подразделения радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа в ходе военных учений подавили связь предполагаемого противника с помощью комплексов "Леер-3". Об этом сообщили в Минобороны России.

В регионе были развёрнуты системы РЭБ, которые определили местонахождение источника радиоэлектронного излучения. Расчёты комплексов "Леер-3" произвели помехи, в результате чего сигнал сотовой связи, каналы управления и GPS-навигация беспилотных летательных аппаратов условного противника были подавлены.