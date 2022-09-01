В Забайкальском крае специалисты подразделения радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа в ходе военных учений подавили связь предполагаемого противника с помощью комплексов "Леер-3". Об этом сообщили в Минобороны России.
В регионе были развёрнуты системы РЭБ, которые определили местонахождение источника радиоэлектронного излучения. Расчёты комплексов "Леер-3" произвели помехи, в результате чего сигнал сотовой связи, каналы управления и GPS-навигация беспилотных летательных аппаратов условного противника были подавлены.
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