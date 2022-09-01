Руководитель МИД РФ Сергей Лавров предупредил о последствиях в случае нападения армии Молдавии на российских солдат, которые находятся на территории непризнанного Приднестровья.
"Любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасность наших военнослужащих, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Россию", — подчеркнул министр во время выступления перед студентами МГИМО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.