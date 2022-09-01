Лавров: угрожающие миротворцам в Приднестровье действия являются атакой на РФ

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров предупредил о последствиях в случае нападения армии Молдавии на российских солдат, которые находятся на территории непризнанного Приднестровья.

"Любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасность наших военнослужащих, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Россию", — подчеркнул министр во время выступления перед студентами МГИМО.