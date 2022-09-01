19FortyFive: A-10 будут бесполезны на Украине из-за превосходства российской ПВО

Командование ВВС США намерено снять штурмовики A-10 Thunderbolt II с эксплуатации и направить их на Украину, однако их применение в местах боевых действий окажется бессмысленным.

"A-10 Thunderbolt II на Украине мог бы работать только в условиях преимущества украинской противовоздушной обороны (ПВО) перед российской, чего в настоящее время не наблюдается", — заявил военный эксперт Кристиан Орр в издании 19FortyFive.

Киев может испытывать потребность в штурмовике, так как А-10 способны нести управляемые высокоточные авиабомбы GBU-39, дальность действия которых составляет около 95 километров. Однако Украину не устраивают устаревшие американские самолёты, и киевское руководство просит у Вашингтона более современные машины.