Рогов: военные РФ взяли в плен диверсантов, которые пытались захватить ЗАЭС

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские военные взяли в плен троих украинских диверсантов. Они пытались получить контроль над АЭС, добавил чиновник.

По данным политика, двое злоумышленников находятся в тяжёлом состоянии. При этом 12 украинских солдат ведут боевые действия, передаёт "Соловьёв-Live".