Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские военные взяли в плен троих украинских диверсантов. Они пытались получить контроль над АЭС, добавил чиновник.
По данным политика, двое злоумышленников находятся в тяжёлом состоянии. При этом 12 украинских солдат ведут боевые действия, передаёт "Соловьёв-Live".
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