19FortyFive: США стоит опасаться "подводного авианосца" Путина

"Подводный авианосец" президента России Владимира Путина представляет серьёзную опасность для США, сообщил бывший офицер армии США Брент М. Иствуд.

Автор статьи напомнил, что Россия продолжает разрабатывать высокотехнологичное вооружение, несмотря на санкции. Так, недавно Военно-морской флот РФ пополнился "подводным авианосцем" — атомной подлодкой БС-329 "Белгород". Субмарина оборудована по последнему слову техники.

По данным автора, "Белгород" является самой большой подводной лодкой, построенной в России после распада СССР. Субмарина работает на двух ядерных реакторах. Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ планирует использовать подлодку для проведения подводных научных экспериментов.

"Не позволяйте себя одурачить, эта лодка очень опасна", — подчеркнул Иствуд в статье для 19FortyFive.

"Белгород" будет способен нести на борту подводные боевые беспилотники "Посейдон", которые представляют огромную угрозу для ВМС США, поскольку имеют неограниченную дальность действия и оснащены ядерной боеголовкой.

По словам автора материала, "Посейдон" способен нанести большой ущерб прибрежным городам США и их союзникам по НАТО. Пока не создано оружие, способное остановить этот ядерный подводный дрон.

Подлодка "Белгород" настолько большая, что может перевозить небольшую атомную субмарину-шпиона. Последняя может устраивать диверсии — уничтожать подводные оптоволоконные кабеля, от которых зависит доступ в интернет.