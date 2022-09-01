Моржаретто: изменения в правилах техосмотра — "чисто формальные"

С 1 сентбря вступают в силу изменения правил техосмотра автомобилей.

Эксперт Игорь Моржаретто прокомментировал данные изменения. "Во время проведения техосмотра не будут проверять наличие аптечки, знака аварийной остановки, огнетушителя, но при этом ПДД требуют их иметь в автомобиле всегда и за это даже предусмотрен штраф", — в беседе с RT сообщил специалист.

Также он отметил, что больше не будут контролировать падение капель масел и прочих жидкостей в основных узлах транспортного средства, добавил он. Больше не нужен прибор, при помощи которого замерялся уровень шума, но, если шум превышен, оператор ТО обязан посмотреть, как функционирует выхлопная система, и если проблемы действительно там есть, то машина техосмотр не пройдёт, подчеркнул обозреватель.

Такие изменения носят чисто формальный характер, уверен Моржаретто, но выразил надежду, что "поводов для придирок" будет всё же меньше.