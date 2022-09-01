Солдат ВСУ рассказал,что ждёт Каховку, если её отобьют у русских

Истинное лицо "защитников Украины" показал всему миру один из солдат ВСУ.

В интернете стремительно распространяется видео, на котором немолодой уже мужчина в майке, как у Зеленского, рассказывает о своих планах "после взятия Каховки".

Рассказывает весело, перемежая русские слова отборным матом. И бравого захисныка нимало не смущает, что планы его касаются недавних друзей:

"…буду вешать всех друзей, с кем вырос, на тех дубах. И рука у меня не дрогнет. Кого-то буду вешать, кого-то — убивать на месте. Главное — дойти живым. Буду стараться", — говорит ВСУшник.

К несчастью для бандеровца, Каховка находится в тылу Херсонской области и надежно защищена Союзными войсками.