Истинное лицо "защитников Украины" показал всему миру один из солдат ВСУ.
В интернете стремительно распространяется видео, на котором немолодой уже мужчина в майке, как у Зеленского, рассказывает о своих планах "после взятия Каховки".
Рассказывает весело, перемежая русские слова отборным матом. И бравого захисныка нимало не смущает, что планы его касаются недавних друзей:
"…буду вешать всех друзей, с кем вырос, на тех дубах. И рука у меня не дрогнет. Кого-то буду вешать, кого-то — убивать на месте. Главное — дойти живым. Буду стараться", — говорит ВСУшник.
К несчастью для бандеровца, Каховка находится в тылу Херсонской области и надежно защищена Союзными войсками.
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