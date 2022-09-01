WarGonzo: Киев снял с Чернигова танковую бригаду ВСУ

Танковая бригада Вооружённых сил Украины (ВСУ) покинула несколько дней назад место дислокации в Черниговской области. Об этом сообщил военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на собственные источники.

По мнению репортёра, бригаду могли задействовать в контрнаступлении на Херсон, либо на Харьковском направлении.

"Но поскольку на Херсонском направлении техника для атакующих действий ВСУ была сгруппирована заранее и необходимости бросать в бой только подошедшую бригаду не было, можно предположить, что бригада из Чернигова уже переброшена на Харьковское направление для флангового удара по союзных силам, ведущим бои в районе Барвенково", — предположил военкор в своём Telegram-канале.