Танковая бригада Вооружённых сил Украины (ВСУ) покинула несколько дней назад место дислокации в Черниговской области. Об этом сообщил военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на собственные источники.
По мнению репортёра, бригаду могли задействовать в контрнаступлении на Херсон, либо на Харьковском направлении.
"Но поскольку на Херсонском направлении техника для атакующих действий ВСУ была сгруппирована заранее и необходимости бросать в бой только подошедшую бригаду не было, можно предположить, что бригада из Чернигова уже переброшена на Харьковское направление для флангового удара по союзных силам, ведущим бои в районе Барвенково", — предположил военкор в своём Telegram-канале.
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