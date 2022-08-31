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Шурыгин: у ВСУ слишком большой соблазн пойти "ва-банк"

Силовые структуры

Фактором, который вынудил командование Вооружённых сил Украины спешить с наступлением на Херсонском направлении, стала информация о заканчивающейся переброске к границе Донбасса вновь сформированного добровольческого армейского корпуса ВС РФ. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Шурыгин: у ВСУ слишком большой соблазн пойти "ва-банк"

Он отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что попытка контрнаступления ВСУ на юге 29 августа — как минимум, вторая за четыре недели. Первая должна была начаться ещё в десятых числах месяца, когда ВСУ скрытно, по их мнению, сняли большую часть тяжёлой артиллерии с укрепрайона Марьинка — Пески — Авдеевка и перебросили на юг для создания артллерийского превосходства примерно в том районе, где они наступают сегодня.

Пытаясь в течение двух суток безуспешно прорвать оборону российских войск, ВСУ не смогли добиться каких-то внятных успехов, но понесли значительные потери в живой силе и технике, добавил аналитик. Результат оказался мизерный.

И теперь у командования ВСУ есть сложный выбор: продолжать начатое наступление на Херсон или перенести удар севернее, в район Изюма-Балаклеи, где местность больше способствует наступлению, считает Шурыгин.

Кроме того, возможен и третий вариант — вообще отказаться от наступления и сохранить резервы для последующей обороны Одессы, Николаева, Харькова, Запорожья, добавил собеседник издания.

"Какое решение примет командование ВСУ, мы узнаем в самое ближайшее время. Но едва ли оно откажется от дальнейших попыток наступать", — заключил военный эксперт.

Ранее эксперт Юрий Подоляка предположил, что ВСУ вскоре снова попытаются перейти в контрнаступление.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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