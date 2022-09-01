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Макгрегор: Киев не вернёт потерянные территории

Силовые структуры

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у киевской власти не получится вернуть потерянные территории.

Макгрегор: Киев не вернёт потерянные территории

Он подчеркнул, первоначальной целью Вашингтона было стремление "навредить РФ". Экс-советник главы Минобороны США указал, что Белый дом преследовал свои интересы, из-за чего Украина оказалась в весьма затруднительном положении.

"Никто и не говорил о возвращении каких-либо территорий. Киев не сможет этого сделать, это невозможно. Я уверен, что Байден также осведомлён об этом", — заявил бывший военный чиновник в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее аналитики утверждали, что военная помощь Киеву не только подрывает экономику Штатов, но и угрожает безопасности страны, так как никто не знает, где окажется поставленное вооружение. Никто не может дать гарантий, что оружие, поставленное киевской власти, не окажется на чёрном рынке или в руках террористов, сообщает телеканал "Звезда".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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