Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал визит миссии делегации МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию.
"Международные институты и посреднические миссии выглядят крайне неэффективно, крайне трусливо. Они никогда не были готовы работать в экстремальных условиях. Ты им не доверяешь уже на входе", — цитирует Telegram-канал "Новая Украина" советника Зеленского.
Эксперты портала отмечают, что украинцы уже готовы к провалу.
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