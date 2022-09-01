Подоляк раскритиковал визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал визит миссии делегации МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию.

"Международные институты и посреднические миссии выглядят крайне неэффективно, крайне трусливо. Они никогда не были готовы работать в экстремальных условиях. Ты им не доверяешь уже на входе", — цитирует Telegram-канал "Новая Украина" советника Зеленского.

Эксперты портала отмечают, что украинцы уже готовы к провалу.