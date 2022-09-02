На Украине успешно испытали модернизированный разведывательно-ударный вертолёт Ка-52М.
"Вертолёт показал себя в работе очень хорошо. По итогам применения представители военного ведомства передали промышленности рекомендации по доработке и усовершенствованию некоторых систем", — сообщили источники ТАСС.
Вертолёт проходит государственную регистрацию и как уточнили в агентстве, Ка-52М является модернизированной версией машины Ка-52 "Аллигатор".
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