Власти Запорожья: ВСУ теряют эффект неожиданности на ЗАЭС

Все новые попытки Киева ударить по Запорожской АЭС будут жёстко пресечены, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Новые попытки украинских диверсантов захватить Запорожскую АЭС будут жёстко пресечены. Эффект неожиданности со стороны украинских войск утерян", — пояснил политик РИА Новости.

Как подчеркнули в регионе, Киеву не стоит предпринимать новые попытки обстрелов по стратегическому объекту.