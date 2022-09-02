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Мэр Снигиревки: из-за провалившегося контрнаступления ВСУ морги Николаева забиты

Силовые структуры

Из-за провала так называемого контрнаступления ВСУ в госпитали Снигирёвки доставлены более двух тысяч украинских боевиков с ранениями, морги в регионе "забиты", заявил глава администрации подконтрольного России города Николаевской области Юрий Барбашов.

"Последствия этих атак оказались очень тяжёлыми для ВСУ. Насколько мне известно, в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП, — пояснил мэр в беседе с РИА Новости. — Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью".

Кроме того, как пояснил градоначальник, после провала ВСУ в направлении Николаевской и Херсонской областях, в регионе не хватает питьевой воды и других средств первой необходимости для обеспечения всех раненых боевиков ВСУ.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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