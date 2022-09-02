Киев не сможет оправиться от неудачной атаки на Херсон, считает британский обозреватель Роберт Фокс. Он спрогнозировал результат контрнаступления Украины в статье Evening Standard.
По мнению эксперта, действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) носят скорее символический, нежели стратегический характер.
Журналист отмечает, что поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним властям Киева оправиться было бы трудно.
Президент Украины Владимир Зеленский решил начать боевые действия из-за страха лишиться поддержки союзников, которые не видят продвижения ВСУ, предположил автор публикации.
При этом военные советники лидера Украины выступали против контрнаступления из-за того, что армия не была подготовлена, заключил Фокс.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Зеленский начал наступление только ради пиара в западных СМИ.
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