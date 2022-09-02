Evening Standard: Киев не оправится от неудачного контрнаступления на Херсон

Киев не сможет оправиться от неудачной атаки на Херсон, считает британский обозреватель Роберт Фокс. Он спрогнозировал результат контрнаступления Украины в статье Evening Standard.

По мнению эксперта, действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) носят скорее символический, нежели стратегический характер.

Журналист отмечает, что поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним властям Киева оправиться было бы трудно.

Президент Украины Владимир Зеленский решил начать боевые действия из-за страха лишиться поддержки союзников, которые не видят продвижения ВСУ, предположил автор публикации.

При этом военные советники лидера Украины выступали против контрнаступления из-за того, что армия не была подготовлена, заключил Фокс.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Зеленский начал наступление только ради пиара в западных СМИ.