Крупнейший водный элеватор рядом с Новой Каховкой загорелся после артиллерийского налёта украинских боевиков, рассказал глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
По словам чиновника, эксперты сообщают о полном разрушении причальных учреждений.
"По счастливой случайности сам он (элеватор. — Прим. ред.) полностью не был разрушен. Мы пока не можем оценить степень ущерба. Там хранится огромное количество зерна", — заявил Леонтьев в интервью РИА Новости.
Он отметил, что вывоз зерна невозможен из-за постоянных обстрелов с территории, контролируемой киевским режимом.
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