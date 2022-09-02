После обстрела ВСУ в Новой Каховке загорелся элеватор, полный зерна

Крупнейший водный элеватор рядом с Новой Каховкой загорелся после артиллерийского налёта украинских боевиков, рассказал глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

По словам чиновника, эксперты сообщают о полном разрушении причальных учреждений.

"По счастливой случайности сам он (элеватор. — Прим. ред.) полностью не был разрушен. Мы пока не можем оценить степень ущерба. Там хранится огромное количество зерна", — заявил Леонтьев в интервью РИА Новости.

Он отметил, что вывоз зерна невозможен из-за постоянных обстрелов с территории, контролируемой киевским режимом.