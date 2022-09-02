Ищенко: спецоперация на Украине может закончиться через два года

Политолог Ростислав Ищенко считает, что спецоперация на Украине может закончиться через два года, когда в стране иссякнут ресурсы для ведения боевых действий.

"Очевидно надо исходить из ресурсов не только Украины, но и Запада. А здесь сроки от завтра и до года, два. Наиболее, с моей точки зрения, вероятно, — это год, полтора", — отметил он.

По словам политолога, именно через такой период времени на Украине будет некому и нечем противостоять России.

"А Запад своих не особенно хочет гнать. У него такого количества наёмников, чтобы держать линию фронта, нету. Ему надо украинское пушечное мясо", — пояснил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что Запад спит и видит, как бы развалить Россию, поэтому, когда закончится спецоперация на Украине, будет другое государство, в котором придётся проводить СВО.

"Если исходить из того, что мы воюем с Западом, то я бы на Украине вообще не зацикливался. Какая нам разница, с кем мы будем воевать послезавтра? <…> я думаю, что американцы нам спарринг-партнера найдут", — заключил он.