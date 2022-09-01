Артиллерия РФ уничтожила гаубицу М777 на харьковском направлении

Российская армия, работающая на харьковском направлении, уничтожила готовую к работе гаубицу М777 украинских войск.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на командира подразделения артиллеристов ВС РФ.

"Слаженная работа разведки, арткорректировщика и артиллерийских подразделений ВС России позволили нам обнаружить и уничтожить готовую к работе гаубицу противника М777", — заявил боец.

По его словам, работа по уничтожению вооружения националистов велась из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".