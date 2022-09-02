Global Times: действия Путина и Си заставили США нервничать

Стартовавшие в России военные учения "Восток-2022" приковывают к себе внимание Запада. Американцев чрезвычайно беспокоят совместные учения и вообще любые "взаимодействия" Пекина и Москвы, и они пытаются навязать мнение, что поддержка России является "преступлением".

Global Times пишет, что Запад "напрасно тратит время на ревность" и отмечает, что действия Владимира Путина и Си Цзиньпина "заставляют США нервничать".

Военные учения с участием тринадцати стран проходят с 1 по 7 сентября на территории Восточного военного округа России. Китай впервые отправил туда сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы.

Со своей стороны, Вашингтон называет китайско-российское сотрудничество "подрывом глобальной безопасности" и… требует (!) его прекратить.

При этом никаких доказательств этих голословных утверждений нет, зато вбрасываются спекуляции типа возможного вмешательства России в ситуацию в Японском море. Зачем это России — вопрос открытый.

Идея родилась из того факта, что Пекин и Москва будут проводить совместные учения в Японском море. При этом в апреле ударная группа авианосца США "Авраам Линкольн" проводила совместные учения с японскими силами самообороны именно в Японском море. Но тогда США заявили, что это "правильные учения", дескать, речь о "надёжности сдерживания с помощью обычных вооружений".

В общем, классическая американская позиция и двойные стандарты, которые никто даже не пытается скрывать. Всё, что делает Америка, — благо, а всё, что делает Россия, — зло. И Китай, как требуют США, "обязан выбирать сторону истории".

Вашингтону не нужно стратегическое партнёрство Китая и России

Причина такого подхода кроется в том, что Вашингтону не нужно стратегическое партнёрство Китая и России, которое американцы грубо осуждают и пытаются подорвать особенно в области военного сотрудничества.

Однако Пекин считает: именно стратегическое взаимное доверие между Китаем и Россией "является жизненно важным положительным фактором регионального мира и стабильности".

"США невротично преувеличивают "непосредственную угрозу", исходящую от китайско-российского сотрудничества, и пытаются вбить клин между Пекином и Москвой. Это говорит о полной неуверенности в себе Вашингтона", — резюмировали авторы издания.