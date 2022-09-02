За сутки силы ЛНР уничтожили до 45 военных Украины

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 45 человек, пять бронетранспортёров и два танка. Об этом заявили в пятницу в Народной милиции ЛНР.

Сообщается также об уничтожении четырёх единиц специальной автомобильной техники, одной долговременной огневой точки и одной артиллерийской установки.