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За сутки силы ЛНР уничтожили до 45 военных Украины

Силовые структуры

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 45 человек, пять бронетранспортёров и два танка. Об этом заявили в пятницу в Народной милиции ЛНР.

Сообщается также об уничтожении четырёх единиц специальной автомобильной техники, одной долговременной огневой точки и одной артиллерийской установки.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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