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Подоляка: взят ключевой узел обороны ВСУ между Песками и Первомайским

Силовые структуры

Ополченцы Народной милиции ДНР выбили украинских боевиков с ключевого узла обороны ВСУ между населёнными пунктами Пески и Первомайское, сообщил Юрий Подоляка.

Союзникам удалось потеснить националистов с дорожной развязки, которую ВСУ обороняли под прикрытием танка. Военный эксперт добавил, что украинская боевая машина была подбита.

Также стало известно, что боевики попытались организовать новую контратаку около Зеленодольска. Натиск ВСУ успешно сдерживают российские десантники.

Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал, что лидеры стран Евросоюза долгое время старались убедить Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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