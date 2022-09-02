ВСУ трижды ударили по Энергодару во время пребывания там миссии МАГАТЭ

Во время пребывания сотрудников МАГАТЭ в Энергодаре вчера вечером Вооружённые силы Украины нанесли ещё три удара по городу. Об этом сообщил глава администрации города Александр Волга в эфире "России 24".

По его словам, снаряды прилетели в детский парк, музыкальную школу и центр города.