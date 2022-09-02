МО: российской армией ликвидировано шесть складов ВСУ с оружием

Согласно сообщению Минобороны, ВС РФ удалось уничтожить шесть складов, в которых находилось ракетно-артиллерийское вооружение ВСУ.

"Уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны и Андреевка Харьковской области, Северск, Соледар Донецкой Народной Республики и Доброе Николаевской области", — сообщили в ведомстве.

В дополнение к этому, российскими военными была ликвидирована украинская пусковая установка ЗРК "Бук-М1".