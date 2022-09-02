Согласно сообщению Минобороны, ВС РФ удалось уничтожить шесть складов, в которых находилось ракетно-артиллерийское вооружение ВСУ.
"Уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны и Андреевка Харьковской области, Северск, Соледар Донецкой Народной Республики и Доброе Николаевской области", — сообщили в ведомстве.
В дополнение к этому, российскими военными была ликвидирована украинская пусковая установка ЗРК "Бук-М1".
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