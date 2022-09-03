Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров следить за ситуацией по вопросу запрета на въезд для россиян в Незалежную на 50 лет. Ранее соответствующая петиция набрала достаточное количество голосов для рассмотрения правительством.
Так, инициаторы запрета разметили документ на портале президента и он набрал 25 тысяч голосов "за". Петиция гласит, что всем гражданам России нужно запретить въезд на территорию Украины на полвека, а пускать только тех, кто принял "сторону Киева".
"В развитие поддержанной электронной петиции постановлением кабинета министров от 17 июня 2022 г. №692 прекращается действие Соглашения о безвизовых поездках граждан Украины и РФ и вводятся временные ограничения на пересечение государственной границы Украины гражданами Российской Федерации — жителями приграничных регионов Российской Федерации. Визовый режим с Россией действует с 1 июля 2022 года", — говорится в сообщении украинского правительства.
Как подчеркнули в документе, украинскому кабмину поручено "продолжить соответствующую работу с учётом развития ситуации и необходимости защиты национальных интересов государства".
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