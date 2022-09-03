Красноперов: ЗРК "Тор-М2" — мобильный щит для российской группировки в СВО

Военный аналитик Андрей Красноперов прокомментировал заявление обозревателя The National Interest Чарли Гао о том, что военному блоку следует опасаться зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2".

"ЗРК "Тор-М2" стал настоящим мобильным щитом для российской группировки, действующей в зоне проведения специальной операции", — подчеркнул он.

Отмечается, что "Тор-М2" является уникальным изобретением, которое может уничтожать авиацию, крылатые ракеты, а также бомбы противника. Эффективность ЗРК на поле боя показала результат на уровне 80 процентов.