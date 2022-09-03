Военный аналитик Андрей Красноперов прокомментировал заявление обозревателя The National Interest Чарли Гао о том, что военному блоку следует опасаться зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2".
"ЗРК "Тор-М2" стал настоящим мобильным щитом для российской группировки, действующей в зоне проведения специальной операции", — подчеркнул он.
Отмечается, что "Тор-М2" является уникальным изобретением, которое может уничтожать авиацию, крылатые ракеты, а также бомбы противника. Эффективность ЗРК на поле боя показала результат на уровне 80 процентов.
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