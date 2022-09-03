Евсеев: ВС РФ ликвидируют группировку ВСУ в Донбассе к концу сентября

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев спрогнозировал ход дальнейших боевых действий в Донбассе. По его мнению, ВС РФ могут взять под полный контроль населённые пункты на линии Северск-Соледар-Артёмовск-Авдеевка-Марьинка к концу текущего месяца.

"К концу сентября мы можем освободить населённые пункты на линии Северск-Соледар-Артёмовск-Авдеевка-Марьинка. Я пока не очень понимаю, как будут обстоять дела с последней линией обороны Славянск-Краматорск-Дружковка", — сказал он в интервью "Украина.ру".

Эксперт считает, на после данной линии обороны у ВСУ возникнет проблема: им не за что будет зацепиться на территории до Днепра. В связи с этим украинская армия будет сражаться за эту линию до последнего. Евсеев отметил, что российские бойцы будут придерживаться своей прежней тактики ведения боёв.

"Мы будем делать так же, как и раньше. По мере освобождения территорий выходить на окружение донбасской группировки и её отсечение от харьковской, чтобы исключить возможность оказания помощи", - подчеркнул Евсеев.