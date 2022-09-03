Генштаб ВСУ: русские продолжают наступление и наносят массированные удары

Российские войска продолжают наступление и наносят массированные удары по всему фронту.

Об этом 3 сентября сообщет утренняя сводка Генштаба ВСУ.

На Артёмовском направлении российская армия продолжает наступление в районах н. п.: Артёмовск, Кодема, Зайцево, Соледар. Ведётся массированный обстрел артиллерией по украинским позициям, сообщает командование ВСУ.

"На Авдеевском направлении российские подразделения ведут штурмовые действия в районе Авдеевки, Водяного и Веселого. На Запорожском направлении российские войска вели огонь по военным объектам ВСУ в районах населенных пунктов Новосёлка, Зализничное, Гуляйполе, Червоное, Щербаки и Белогорье", — в частности, заявляют в Генеральном штабе Украины.

А тем временем, ночью ВСУ опять вели массированный обстрел Энергодара и ЗАЭС.