Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Петербургские чиновники "проспали" начало учебного года?
В Германии призвали правительство "проснуться": ФРГ нужен российский газ
Евсеев: Черноморский флот РФ будет блокировать Николаев с моря
В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачёвым
Жители Харьковской области получили российские паспорта
В Нижнем Новгороде ищут переворачивателя календаря под песню Шуфутинского
Подоляк: Крым кишит агентурой Киева, диверсий будет ещё больше
Spectator: Трасс не завоюет уважение России после провального визита в Москву
Шендерович*: за символику Z расплатятся русские дети

Генштаб ВСУ: русские продолжают наступление и наносят массированные удары

Силовые структуры

Российские войска продолжают наступление и наносят массированные удары по всему фронту.

Об этом 3 сентября сообщет утренняя сводка Генштаба ВСУ.

На Артёмовском направлении российская армия продолжает наступление в районах н. п.: Артёмовск, Кодема, Зайцево, Соледар. Ведётся массированный обстрел артиллерией по украинским позициям, сообщает командование ВСУ.

"На Авдеевском направлении российские подразделения ведут штурмовые действия в районе Авдеевки, Водяного и Веселого. На Запорожском направлении российские войска вели огонь по военным объектам ВСУ в районах населенных пунктов Новосёлка, Зализничное, Гуляйполе, Червоное, Щербаки и Белогорье", — в частности, заявляют в Генеральном штабе Украины.

А тем временем, ночью ВСУ опять вели массированный обстрел Энергодара и ЗАЭС.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Эксперт Роблин считает, что ВКС РФ не удалось добиться господства в небе Украины

ВКС РФ не могут продвинуться в воздушное пространство Украины, чтобы заявить о своём превосходстве в воздухе, считает американский эксперт.

Эксперт Роблин считает, что ВКС РФ не удалось добиться господства в небе Украины
Die Welt*: Австрию трясёт из-за антироссийских санкций
Мир. Новости мира
Die Welt*: Австрию трясёт из-за антироссийских санкций
Силовые структуры
ВСУ предпринимают попытки атаковать позиции российских войск у Андреевки
Силовые структуры
Подоляка: в МАГАТЭ знали о планах штурма ЗАЭС и действовали с ВСУ заодно
Сергей Лебедев Почтовая марка поссорила Киев и Москву и довела до войны Боливию и Парагвай Сергей Лебедев Любовь Степушова Киршнеристы: США стоят за покушением на вице-президента Аргентины Любовь Степушова Анастасия Жукова Роскосмос готовит перевалочный пункт для миссий к Луне Анастасия Жукова
Силовые структуры
Рожин: тактика ВСУ на Херсонском направлении поставила в тупик военных РФ
Силовые структуры
Дудаков о "работе" МАГАТЭ: "Это русские принесли снаряды от "Хаймарса"
Baijiahao: визит Путина в Калининград вызвал истерику и панику в Польше
Мир. Новости мира
Baijiahao: визит Путина в Калининград вызвал истерику и панику в Польше
Последние материалы
Генштаб ВСУ: русские продолжают наступление и наносят массированные удары
Евсеев: Черноморский флот РФ будет блокировать Николаев с моря
В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачёвым
Жители Харьковской области получили российские паспорта
В Нижнем Новгороде ищут переворачивателя календаря под песню Шуфутинского
Подоляк: Крым кишит агентурой Киева, диверсий будет ещё больше
Spectator: Трасс не завоюет уважение России после провального визита в Москву
Шендерович*: за символику Z расплатятся русские дети
"Тревожные звоночки": политолог Леви об отмене ночных смен в МССС
Украинская сторона обстреляла российское село в Брянской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников