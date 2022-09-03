ЗАЭС остановила подачу энергии на подконтрольные Киеву территории

Запорожская атомная электростанция перекрыла подачу энергии на территории, которые находятся под контролем Украины, сообщили в администрации Энергодара.

По информации ведомства, данная ситуация произошла по причине повреждения линий электропередач из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

"Специалисты ведут работы на ранее поврежденной обстрелами ВСУ ЛЭП. Выявлено два повреждения на 330 и 750 линиях", — отмечают в администрации города.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов проинформировал, что представители Международного агентства по атомной энергии будут находиться на атомной электростанции до пятого сентября.