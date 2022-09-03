Запорожская атомная электростанция перекрыла подачу энергии на территории, которые находятся под контролем Украины, сообщили в администрации Энергодара.
По информации ведомства, данная ситуация произошла по причине повреждения линий электропередач из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.
"Специалисты ведут работы на ранее поврежденной обстрелами ВСУ ЛЭП. Выявлено два повреждения на 330 и 750 линиях", — отмечают в администрации города.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов проинформировал, что представители Международного агентства по атомной энергии будут находиться на атомной электростанции до пятого сентября.
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