Рогов: миссия МАГАТЭ пробудет на ЗАЭС до пятого сентября

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов проинформировал, что представители Международного агентства по атомной энергии будут находиться на атомной электростанции до пятого сентября.

"Миссия МАГАТЭ продолжает работу на атомной электростанции. Они точно пробудут там до 5 сентября", — отметил он.

По словам Рогова, сотрудники миссии владеют всей нужной им информацией для предоставления выводов о ситуации на Запорожской АЭС.

Также он сообщил, что за время нахождения МАГАТЭ предприятие посетили представители СМИ свыше 30 стран мира.

Ранее он заявил, что украинские войска будут наращивать различные провокации перед встречей спонсоров Киева в ФРГ 8 сентября.