В России прекрасно осознавали, что в условиях спецоперации на Украине НАТО будет оказывать Киеву военную поддержку, поэтому нашли способ извлечь из этого выгоду для себя, считает румынский аналитик Валентин Василеску. Его комментарий публикует издание "ПолитРоссия".
Эксперт напомнил о требовании президента РФ Владимира Путина гарантий безопасности от США в конце прошлого года. От сделки американцы отказались, после чего столкновение с НАТО стало лишь вопросом времени, заметил Василеску.
По его мнению, армии России очень важно было изучить, какие возможности имеются у западного вооружения. И секретная цель спецоперации по демилитаризации Украины заключается именно в этом.
"Для русских это было испытание западного оружия не в условиях полигона, а в реальных боевых условиях", — высказался румынский военный эксперт.
Эта задача СВО является основополагающей, и она уже выполнена, подчеркнул он.
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ВКС РФ не могут продвинуться в воздушное пространство Украины, чтобы заявить о своём превосходстве в воздухе, считает американский эксперт.