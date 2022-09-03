"Отважные" охотятся на американскую бронетехнику в Донбассе

Группировка "О" ВС РФ в спецоперации на Украине охотится на американскую бронетехнику на Северском направлении.

Об этом сообщают военкоры "Русской весны".

При помощи беспилотного аппарата бойцы группировки "Отважные" армии России обнаружили бронеавтомобиль "Hummer", производства США. Машина прибыла на одну из позиций украинских националистов для эвакуации имущества и личного состава, оставшегося от взвода бандеровцев.

Однако уйти бронеавтомобиль всё равно не смог. "Хаммер" был уничтожен союзными силами.

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