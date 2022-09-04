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"Известия": АПЛ "Белгород" сможет обслуживать спящие на дне "Посейдоны"

Силовые структуры

Основные особенности самой большой в мире подводной лодки "Белгород" заключаются не в её размерах, а в оснащении и назначении. Об этом пишут "Известия".

"Известия": АПЛ "Белгород" сможет обслуживать спящие на дне "Посейдоны"

Издание отмечает, что субмарина является уникальной подводной платформой, позволяющей вести научные исследования разного плана в удаленных районах океана, выполнять установку различного подводного оборудования или проводить инспекцию и замену ранее установленных подводных комплексов.

Главное, что под днищем "Белгорода" есть специальный стыковочный отсек для размещения атомных глубоководных станций. Такие подводные лодки есть только у России, они могут выполнять миссии почти на любой глубине в районе, куда их доставляют специальные большие лодки-носители.

Также через этот люк можно запустить аппараты для обслуживания межконтинентальных торпед "Посейдон", "спящих" на дне.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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