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ВСУ снова открыли огонь в Херсонской области Украины

Силовые структуры

Украинские военные продолжают обстреливать территории, подконтрольные российским войскам.

Сегодня ВСУ снова открыли огонь в освобождённой Херсонской области. Про данным издания "Русская весна", в разных частях региона прогремело около десяти взрывов. Прилёты есть и в районе Антоновского моста.

Системы противовоздушной обороны Вооружённых сил РФ отражают удары противника. Информации о пострадавших и характере повреждённых объектов пока нет.

Ранее Вооружённые силы Украины уже делали попытки обстрелов Антоновского моста возле Херсона с применением РСЗО HIMARS, но ВС РФ отразили атаку.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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