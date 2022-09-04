Украинские военные продолжают обстреливать территории, подконтрольные российским войскам.
Сегодня ВСУ снова открыли огонь в освобождённой Херсонской области. Про данным издания "Русская весна", в разных частях региона прогремело около десяти взрывов. Прилёты есть и в районе Антоновского моста.
Системы противовоздушной обороны Вооружённых сил РФ отражают удары противника. Информации о пострадавших и характере повреждённых объектов пока нет.
Ранее Вооружённые силы Украины уже делали попытки обстрелов Антоновского моста возле Херсона с применением РСЗО HIMARS, но ВС РФ отразили атаку.
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В России прекрасно осознавали, что в условиях спецоперации на Украине НАТО будет оказывать Киеву военную поддержку, поэтому нашли способ извлечь из этого выгоду для себя.