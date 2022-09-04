Европа не может выжить без нефти и газа из РФ. И теперь понятно, кому нужна Россия. Такое мнение высказал военный журналист Александр Сладков.
Западу не нужны в России ни люди, ни что-то ещё, а самое главное, чтобы были полезные ископаемые и энергетические ресурсы, отметил военкор.
Молибден, медь, золото, олово, платина, не говоря уже о нефти и газе — это как раз то, из-за чего Россию готовы рвать на мелкие части, считает он.
Не потому, что мы идеологически им не подходим или не соответствуем каким-то антропологическим их формулам. Им всего лишь нужно нас ограбить, вот и всё, пояснил репортёр.
"Попытка подвести войска к нашим границам, когда мы взбунтовались всё-таки — это и есть то самое, что нам угрожает. НАТО не просто так пододвигалось", — заявил журналист в своём Telegram-канале.
Всё стало на свои места после того, как Запад установил верхнюю планку цены на нефть и газ из РФ. СССР разрушали, чтобы добраться до ресурсов, а люди им "сто лет не нужны", как и идея. Они любую идею подведут под свою концепцию, заключил военкор.
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В России прекрасно осознавали, что в условиях спецоперации на Украине НАТО будет оказывать Киеву военную поддержку, поэтому нашли способ извлечь из этого выгоду для себя.