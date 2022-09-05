В Баренцевом море подводный стратег "Генералиссимус Суворов" проходит испытания

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" вышел на испытания в Баренцевом море, сообщили в оборонно-промышленном комплексе.

"Стратег "Генералиссимус Суворов" в настоящее время находится на испытаниях в Баренцевом море. По их итогам, по оптимистичному сценарию, его передача флоту может состояться "под ёлочку", то есть до завершения текущего года, по пессимистичному — в 2023 году", — сказал источник ТАСС.

В агентстве подчеркнули, что официальной информации по этому поводу нет и какие боевые задачи стоят перед атомным подводным крейсером, пока неизвестно.