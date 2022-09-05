В ходе так называемого контрнаступления украинской стороны на Херсон ликвидирован руководитель батальона 24-й механизированной бригады ВСУ Александр Глушко.
Как сообщает Южный Федеральный, о ликвидации главы батальона рассказали власти Ивановской сельской территориальной общины.
"В ходе поединков за Украину в Николаевской области умер обитатель Иванова, руководитель одного из механизированных батальонов 24-й отдельной механизированной бригады Глушко Александр", — передаёт издание.
При каких обстоятельствах погиб комбат, не уточнили.
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