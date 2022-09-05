Инструктор "Ярый": защищать Донбасс едут футбольные фанаты со всей России

В Донбассе было создано целое военное подразделение, состоящее из футбольных фанатов, и желающие продолжают прибывать в Мариуполь.

Фанатские сообщества с радостью поддержали начинание принять участие в защите мирных граждан Донбасса. Кто-то помогает финансово и морально, а некоторые фанаты решили самостоятельно взять в руки оружие, рассказал инструктор центра подготовки добровольцев с позывным "Ярый".

"Со всей России практически съезжаются: это ЦСКА, "Спартак", "Зенит", "Амкар", "Ростсельмаш", Екатеринбург", — уточнил он в интервью РИА Новости.

Все распри болельщики различных команд оставили для футбольных полей, и сейчас из них формируются малые пехотные разведывательно-штурмовые группы.