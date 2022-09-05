Средства ПВО РФ сбили пять дронов и четыре ракеты НАRM

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Сообщается также о пяти сбитых украинских беспилотниках, включая один "Байрактар-ТБ2".

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Большие Проходы Харьковской области, Новотроицкого, Егоровка, Новый Свет и Зелёное Поле Донецкой Народной Республики, в том числе один "Байрактар-ТБ2". В районах Чернобаевки и Новой Каховки Херсонской области сбиты четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США", — в частности, сообщает ведомство.

Помимо этого, в воздухе были перехвачены 34 снаряда американских реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха" у населённых пунктов Казацкое и Чернобаевка в Херсонской области, сообщили в понедельник в МО РФ.