Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Сообщается также о пяти сбитых украинских беспилотниках, включая один "Байрактар-ТБ2".
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Большие Проходы Харьковской области, Новотроицкого, Егоровка, Новый Свет и Зелёное Поле Донецкой Народной Республики, в том числе один "Байрактар-ТБ2". В районах Чернобаевки и Новой Каховки Херсонской области сбиты четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США", — в частности, сообщает ведомство.
Помимо этого, в воздухе были перехвачены 34 снаряда американских реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха" у населённых пунктов Казацкое и Чернобаевка в Херсонской области, сообщили в понедельник в МО РФ.
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