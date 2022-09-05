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Минобороны РФ: ВСУ потеряли 220 военных на Николаево-криворожском направлении

Силовые структуры

Представители Минобороны РФ заявили, что армия Украины продолжает попытки наступления на Николаево-криворожском направлении. В ходе атаки за сутки погибли 220 солдат ВСУ, отметили в ведомстве.

По данным министерства, за 24 часа Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали

  • 11 танков,
  • семь боевых машин пехоты,
  • восемь других бронемашин,
  • девять пикапов с пулемётами.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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