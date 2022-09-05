Минобороны РФ: ВСУ потеряли 220 военных на Николаево-криворожском направлении

Представители Минобороны РФ заявили, что армия Украины продолжает попытки наступления на Николаево-криворожском направлении. В ходе атаки за сутки погибли 220 солдат ВСУ, отметили в ведомстве.

По данным министерства, за 24 часа Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали

11 танков,

семь боевых машин пехоты,

восемь других бронемашин,

девять пикапов с пулемётами.