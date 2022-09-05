Представители Минобороны РФ заявили, что армия Украины продолжает попытки наступления на Николаево-криворожском направлении. В ходе атаки за сутки погибли 220 солдат ВСУ, отметили в ведомстве.
По данным министерства, за 24 часа Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.