В Минобороны РФ обвинили Украину в провокациях на Запорожской АЭС

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ всё ещё атакуют Запорожскую АЭС. При этом на территории станции находятся представители МАГАТЭ, подчеркнул генерал-лейтенант.

"Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы", — сказали в военном ведомстве.