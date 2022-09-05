Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ всё ещё атакуют Запорожскую АЭС. При этом на территории станции находятся представители МАГАТЭ, подчеркнул генерал-лейтенант.
"Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы", — сказали в военном ведомстве.
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Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.